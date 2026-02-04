Artemis II: ¿Por qué la NASA postergó el lanzamiento de la misión lunar hasta marzo?

La agencia espacial informó que, aunque el despegue estaba previsto para el 8 de febrero, ahora marzo sería la fecha más próxima para la prueba de vuelo.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció el aplazamiento del lanzamiento de la misión lunar Artemis II luego de completar un ensayo general realizado el pasado 2 de febrero, una prueba clave dentro del cronograma de esta expedición tripulada.

El despegue estaba programado inicialmente para el 8 de febrero; sin embargo, tras evaluar los resultados del ejercicio, la agencia espacial informó que marzo se perfila como la fecha más cercana para la prueba de vuelo, siempre que se culminen satisfactoriamente los ajustes técnicos pendientes.

REPROGRAMACIÓN

Como parte de la reprogramación, la NASA precisó que los astronautas saldrán de la cuarentena iniciada el 21 de enero en Houston y volverán a ingresar a aislamiento sanitario dos semanas antes de la nueva fecha de lanzamiento, conforme a los protocolos establecidos.

Durante el ensayo se identificaron varios inconvenientes técnicos. Uno de los principales estuvo relacionado con el retraso en el inicio de las operaciones de repostaje debido a las bajas temperaturas, que afectaron el acondicionamiento térmico de algunas interfaces. Posteriormente, se detectó una fuga de hidrógeno líquido en una conexión que dirige el combustible hacia la etapa central del cohete, lo que requirió varias horas de reparación y generó demoras en la cuenta regresiva.

Asimismo, una válvula del sistema de presurización de la escotilla del módulo de tripulación Orión, recientemente reemplazada, necesitó ajustes adicionales, lo que ocasionó más retrasos en las operaciones previstas.

Las condiciones de frío también impactaron en algunos equipos electrónicos y cámaras, aunque estas fallas no impidieron la realización del ensayo. Además, se reportaron interrupciones en los sistemas de comunicación entre los equipos de tierra, un problema que ya venía siendo atendido desde semanas previas.

La NASA reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad y el retorno a la Tierra de los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen.

Artemis II será la primera misión tripulada en más de cinco décadas que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna y regresar a la Tierra. La misión permitirá a la tripulación alejarse más de 370 mil kilómetros del planeta y completar una trayectoria de retorno libre aprovechando la gravedad del sistema Tierra-Luna. Se prevé que el viaje tenga una duración aproximada de 10 días y marque un paso clave en el programa de exploración lunar de la NASA, con miras a futuras misiones hacia Marte.