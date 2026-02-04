¡Impresionante! Conoce la historia del menor de 13 años que nadó 4 kilómetros para salvar a su familia

La rápida acción del adolescente permitió localizar a su madre y hermanos tras diez horas a la deriva. La policía y autoridades australianas elogiaron la valentía del joven.

Un adolescente de 13 años protagonizó un acto decisivo frente a la costa de Australia Occidental al nadar durante varias horas en condiciones extremas para pedir auxilio, luego de que su madre y sus dos hermanos menores quedaran a la deriva en el mar. El hecho ocurrió cerca de Quindalup, una zona turística ubicada al suroeste del país, donde la familia se encontraba de vacaciones.

De acuerdo con información policial, el menor, identificado como Austin Applebee, recorrió cerca de cuatro kilómetros a nado tras abandonar un kayak inflable que comenzó a desinflarse. Durante parte del trayecto utilizó un chaleco salvavidas, aunque optó por quitárselo al considerar que le impedía avanzar con mayor rapidez en un mar agitado y con fuerte oleaje.

Rescate en Australia: adolescente nadó 4 km para salvar a su familia

Tras alcanzar la costa, el joven logró contactar a las autoridades y brindar datos clave sobre la ubicación y el equipo que usaban sus familiares, lo que permitió activar el operativo de búsqueda. Un helicóptero de rescate localizó horas después a su madre, Joanne Applebee, y a sus hermanos Beau, de 12 años, y Grace, de 8, quienes permanecieron aproximadamente diez horas aferrados a una tabla de paddle surf, a unos 14 kilómetros de la orilla.

El adolescente fue trasladado a un centro médico tras desvanecerse por el esfuerzo físico. Según relataron los especialistas, la exigencia de la travesía fue comparable a correr dos maratones consecutivos. Autoridades policiales y el primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, destacaron públicamente la valentía y determinación del menor, subrayando que su acción fue determinante para salvar la vida de su familia.