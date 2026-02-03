España prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años

El Gobierno de España anunció que los menores de 16 años no podrán acceder a las redes sociales, como parte de un paquete de medidas para reforzar el control digital y la seguridad en internet. El anuncio fue realizado por el presidente Pedro Sánchez, quien señaló que la decisión busca proteger a niños y adolescentes de los riesgos que existen en las plataformas digitales.

Durante su intervención, Sánchez explicó que la próxima semana su Gobierno aprobará estas medidas, que también obligarán a las empresas dueñas de redes sociales a implementar controles reales y efectivos para evitar el acceso de menores. El mandatario remarcó que no bastarán advertencias simbólicas y que se exigirá un mayor compromiso por parte de las plataformas.

El presidente español advirtió que actualmente los niños están expuestos a contenidos peligrosos, como violencia, abusos, pornografía, manipulación y adicción digital. “Nuestros niños navegan en un espacio donde nunca deberían estar solos y no vamos a tolerarlo más”, afirmó.

PLATAFORMAS ASUMIRÁN RESPONSABILIDADES LEGALES

Además de la prohibición, Sánchez anunció que los directivos de las plataformas digitales serán legalmente responsables por las infracciones que se cometan en sus redes. Entre las nuevas medidas, se plantea tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la difusión de contenido ilegal, así como investigar posibles faltas en redes como TikTok, Instagram y Grok, en coordinación con la Fiscalía.