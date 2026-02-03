El 41 % del mundo viviría bajo calor extremo en el año 2050

El calentamiento global avanza con mayor rapidez de lo previsto y podría exponer a 3,79 mil millones de personas al calor extremo para el año 2050, según un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en Nature Sustainability. La investigación advierte que, con un aumento de 2 °C en la temperatura global, el 41 % de la población mundial viviría bajo condiciones térmicas severas, casi el doble de lo registrado en 2010.

El informe, basado en el análisis de los grados-día de refrigeración (GRD) —un indicador clave para medir la demanda de enfriamiento y el estrés térmico—, identifica a América Latina como una de las regiones más vulnerables incluso antes de superar el límite crítico de 1,5 °C. Los científicos alertan que el impacto afectará directamente la salud pública, la productividad laboral y la infraestructura urbana, generando fuertes presiones económicas en países con climas tropicales y subtropicales.

Dentro de este escenario, el estudio señala que Brasil, Venezuela y Paraguay, en Sudamérica, junto con Honduras, Guatemala y Nicaragua, en Centroamérica, figuran entre las 20 naciones con mayor incremento de calor extremo a nivel mundial. Estas variaciones térmicas elevarán de forma significativa la exposición de millones de personas a temperaturas peligrosas hacia mediados de siglo, incrementando la mortalidad y los costos asociados al cambio climático.

PERÚ FUERA DEL RANKING CRÍTICO, PERO NO EXENTO DE RIESGOS

A diferencia de otros países de la región, Perú no figura entre los seis con las peores proyecciones de calor extremo, de acuerdo con el análisis de Oxford. Factores como su ubicación geográfica, la influencia de la cordillera de los Andes y patrones climáticos locales atenúan la intensidad del aumento térmico en comparación con sus vecinos. Sin embargo, el estudio advierte que el país no es inmune al estrés térmico ni a las consecuencias del calentamiento global.

Las proyecciones hacia 2050 indican que Perú enfrentará un incremento sostenido de temperaturas, mayor frecuencia de olas de calor y sequías estacionales, especialmente en la región andina. Aunque el impacto no sería tan severo como en otros países latinoamericanos, los expertos subrayan la urgencia de medidas de adaptación y mitigación para reducir los efectos del cambio climático en un continente donde el calor extremo amenaza a millones de personas.