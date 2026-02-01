Virus Nipah: OMS considera que tiene bajo riesgo de contagio a nivel global tras brote en India

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el riesgo de expansión del virus Nipah es bajo a nivel nacional, regional y global, pese al brote confirmado en el estado de Bengala Occidental.

Las autoridades sanitarias de India notificaron el 26 de enero dos casos en el distrito de North 24 Parganas: un hombre y una mujer, ambos enfermeros de entre 20 y 30 años, quienes desarrollaron síntomas a fines de 2025 y fueron hospitalizados en enero.

La OMS consideró el riesgo para la salud pública como "moderado a nivel subnacional", pero "bajo a nivel nacional, regional y global" debido a que no se ha detectado transmisión fuera del área afectada y ninguna persona en contacto con los casos confirmados ha resultado positiva. La organización sanitaria no recomienda restricciones a viajes o comercio internacional, subrayando la importancia de "reforzar la detección temprana y medidas de prevención en centros de salud".

Respuesta preventiva regional

Pese al bajo riesgo evaluado por la OMS, varios países asiáticos implementaron medidas preventivas: Tailandia ordenó controles sanitarios en tres aeropuertos desde el 25 de enero, Nepal reforzó vigilancia en el aeropuerto de Katmandú y puestos fronterizos terrestres con India, mientras Hong Kong, Malasia y Singapur endurecieron controles en puertos y aeropuertos.

Virus Nipah

El virus Nipah es clasificado como zoonótico con baja capacidad de propagación según la OMS, que buscó transmitir "un mensaje de tranquilidad" ante temores de una posible pandemia similar al COVID-19. Cabe resaltar, que las autoridades indias declararon alerta epidemiológica el 29 de enero tras confirmar los dos casos.