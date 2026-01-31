Perú es reconocido internacionalmente por exitosa emisión de bonos soberanos en soles

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa que el Gobierno peruano ha sido reconocido a nivel internacional con el premio “Sovereign Local Currency Deal of the Year”, otorgado por LatinFinance, institución especializada en el análisis de las principales transacciones financieras y del mercado de capitales soberano y corporativo en América Latina.

El reconocimiento destaca la exitosa operación benchmark en moneda local (PEN) de la República del Perú con vencimiento en 2035, que en su mejor momento alcanzó una demanda superior a S/ 14 000 millones, proveniente de una amplia base de inversionistas institucionales de alta calidad, tanto locales como internacionales. La distribución final de la colocación fue de 59 % para inversionistas internacionales y 41 % para inversionistas locales, lo que permitió optimizar la tasa de interés y ampliar el monto objetivo de la emisión.

La emisión, por un monto total de S/ 10 000 millones y una tasa cupón de 6,85 %, formó parte de una estrategia integral de gestión de la deuda pública, orientada a asegurar las necesidades de financiamiento del Año Fiscal 2025 a un costo competitivo y a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del país.

Esta estrategia se ejecutó en dos etapas: primero, mediante el anuncio de una emisión interna de bonos soberanos acompañada de operaciones de recompra e intercambio; y posteriormente, a través de una emisión externa, junto con operaciones de manejo de pasivos sobre bonos denominados en dólares y euros.

Como resultado de estas operaciones, se logró aliviar la presión fiscal en el corto plazo, mejorar el perfil de vencimientos y extender la vida media de la deuda pública de 13,1 a 15,5 años, así como incrementar la participación de la deuda en moneda local de 53,6 % a 54,6 %, reduciendo la exposición a riesgos cambiarios.

Esta operación generó beneficios concretos para el país al permitir al Estado financiarse en condiciones favorables, reduciendo riesgos y contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas. La alta demanda registrada y el rendimiento alcanzado reflejan la confianza de los inversionistas en la economía peruana, lo que se traduce en menores costos de financiamiento para el Estado y, por tanto, en un mayor espacio fiscal para destinar recursos a prioridades como salud, educación, infraestructura y servicios públicos. Asimismo, al incrementar la participación de la deuda en moneda local y extender el plazo promedio de vencimiento, se reducen vulnerabilidades frente a shocks externos y se fortalece la estabilidad macroeconómica del país.

La distinción otorgada en los “2025 Deals of the Year Awards” refleja el reconocimiento del mercado internacional a la gestión prudente, técnica y consistente de la deuda pública del Perú, así como al fortalecimiento del mercado de deuda en moneda local, reafirmando la confianza de los inversionistas en los fundamentos macroeconómicos y la sostenibilidad fiscal del país.

El Ministerio de Economía y Finanzas reafirma su compromiso de continuar implementando una gestión de deuda pública prudente, eficiente y transparente, en línea con la estrategia de gestión integral de activos y pasivos del Estado, orientada a preservar la sostenibilidad fiscal y el acceso competitivo del Perú a los mercados financieros.