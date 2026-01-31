María Corina Machado afirma que Venezuela avanza de manera "irreversible" hacia la democracia

La Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que Venezuela avanza de manera "irreversible e incontenible" hacia la democracia, durante su participación en el Hay Festival de Cartagena de Indias.

En una conversación por teleconferencia con el periodista Michael Stott, Machado sostuvo que este rumbo se consolidó tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Machado aseguró que la oposición venezolana "nunca había estado en una posición de este nivel de fuerza" como la actual, situación que atribuyó directamente a la operación militar que resultó en la detención de Maduro. "Los eventos se están acelerando en los últimos días, en las últimas horas", manifestó, en referencia a los cambios políticos recientes en Venezuela.

Amnistía general y presión internacional

Machado se refirió a la ley de amnistía general para liberar a presos políticos, propuesta este mismo día por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La opositora calificó esta iniciativa como "producto de la presión real" ejercida por Estados Unidos, lo que evidenciaría la influencia de la comunidad internacional en el proceso de transición.

Llamado a cronograma claro de transición

Subrayando la complejidad del momento, Machado enfatizó la importancia de "construir un cronograma razonable que establezca hitos a lograr" para generar tranquilidad entre los venezolanos que esperan cambios políticos y económicos concretos. "Sabemos que lo que viene es un remate desafiante, complejo, delicado, pero el destino es una Venezuela democrática", concluyó la Nobel de la Paz durante su intervención.