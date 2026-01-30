Donald Trump anuncia aranceles "adicionales" para las naciones que suministren petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva, que permitirá la implementación de un sistema de aranceles ad valorem adicionales a las naciones que, de forma directa o indirecta, venda o proporcione petróleo a Cuba.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, monitoreará qué países suministran crudo a la isla, para luego informar sobre el tema al secretario de Estado, Marco Rubio, que determinará el gravamen que se aplicará al país que comercializa con el régimen cubano.

HEMISFERIO OCCIDENTAL

Washington justifica esta medida argumentando que Cuba mantiene acuerdos “especiales” con Rusia y China. Además, permite que grupos como Hamás y Hezbolá utilicen su entorno para planificar acciones para desestabilizar el hemisferio occidental.

Hace unos días, el presidente Trump declaró que el país caribeño es "una nación fallida", que el gobierno cubano tiene los días contados pues el fin del flujo de petróleo provocará un gran cambio en la nación, afectada por una grave crisis económica y social

ARANCELES ABUSIVOS

Al respecto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó la medida que calificó como una nueva escalada que busca un bloqueo al suministro de combustible. Dijo también, que el gobierno estadounidense recurre a la coerción para que otros países se sumen a su política de bloqueo, amenazándolos con aranceles abusivos.