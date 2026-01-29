Descubren antiguo paisaje de más de 30 millones de años bajo el hielo en la Antártida

El estudio revela que extensas redes de ríos formaron valles y montañas mucho antes de que el hielo cubriera de manera permanente la región.

Un equipo internacional de científicos identificó un antiguo paisaje fluvial de más de 30 millones de años preservado bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental, considerado uno de los hallazgos más relevantes sobre la historia geológica del continente helado.

El estudio, titulado An ancient river landscape preserved beneath the East Antarctic Ice Sheet y publicado en la revista Nature Communications, revela que extensas redes de ríos formaron valles y montañas mucho antes de que el hielo cubriera de manera permanente la región. Según los investigadores, este descubrimiento demuestra que amplias zonas del este antártico permanecieron prácticamente intactas durante millones de años, pese a los repetidos ciclos de expansión y contracción del hielo.

Los científicos identificaron una extensa red de valles y crestas talladas originalmente por ríos, hoy enterradas bajo el East Antarctic Ice Sheet (EAIS). Estas formaciones se desarrollaron antes de la glaciación continental, hace aproximadamente 34 millones de años, y posteriormente fueron modificadas de forma parcial por glaciares locales, hasta quedar selladas por una capa de hielo frío y estable.

RADAR AÉREO

El análisis se basó en datos geofísicos obtenidos mediante radar aéreo, una tecnología que permitió reconstruir el relieve oculto bajo el hielo. A partir de esta información, el equipo detectó tres grandes bloques de terreno coherentes entre sí, separados por profundos valles glaciares, lo que sugiere que el paisaje original se extendía por más de 32.000 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la de varios países.

La preservación casi intacta de estas estructuras indica que, durante millones de años, el hielo que las cubrió fue mayormente frío y poco erosivo, lo que habría limitado el desgaste del terreno incluso durante periodos más cálidos del pasado. Para los investigadores, esto sugiere transiciones rápidas entre etapas de hielo reducido y expansión continental.

El hallazgo tiene implicancias directas para la comprensión del cambio climático actual. De acuerdo con el estudio, si las temperaturas globales alcanzan niveles similares a los registrados entre hace 34 y 14 millones de años, partes del hielo antártico podrían retroceder nuevamente. Analizar cómo reaccionó el EAIS en el pasado permite estimar su vulnerabilidad frente al calentamiento global y evaluar su posible contribución al aumento del nivel del mar en el futuro.