EEUU: suspenden a dos agentes de inmigración tras muerte a balazos de enfermero en Mineápolis

Tom Homan, el 'zar' fronterizo de Estados Unidos presenta este jueves, por la noche, en Mineápolis su nuevo plan contra la inmigración ilegal, después de que suspendieran a dos agentes implicados en la muerte, a balazos, de un enfermero, de 37 años.

Los agentes fueron suspendidos el sábado último, luego del operativo contra indocumentados que terminó con la muerte del trabajador de salud, Alex Pretti, quien recibió múltiples disparos tras ser obligado a tirarse al suelo por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP).

FRENTES SOCIALES

En Mineápolis, la principal ciudad del estado de Minesota, se siguen registrando masivas protestas por la muerte de Pretti y la de Renee Good, una madre estadounidense, que fue asesinada a balazos el 7 de enero por la policía de inmigración (ICE).

Las acciones en Minesota obligaron al presidente Donald Trump a reorganizar a la policía de inmigración desplegados en ese estado, en un intento por contener la indignación expresada desde varios frentes sociales tras las muertes de Pretty y Good.