Accidente de avión dejó 15 muertos en Colombia: rescate de cuerpos se complica por mal tiempo

Un avión de la compañía colombiana Satena se accidentó la tarde de ayer en el departamento de Santander, frontera con Venezuela, dejando 15 fallecidos, la totalidad de sus ocupantes.

Entre las víctimas se identificaron al congresista Diógenes Quintero y el candidato a la cámara de diputados Carlos Salcedo. La aerolínea señaló que ya se investiga las causas de la tragedia.

ZONA MONTAÑOSA

La aeronave había despegó del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, y tenía como destino al aeropuerto Aguas Claras en la ciudad de Ocaña, el vuelo debía tener una duración de 25 minutos.

Los restos de la nave fueron localizados en una zona montañosa del municipio de Playa de Belén, a media hora de Ocaña. Las labores de rescate de los cuerpos complica por el mal tiempo.