La Tigresa del Oriente será parte del Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá

La cantante peruana llevará su característico estilo al festival colombiano, en una presentación que promete captar la atención del público por su carisma.

El Festival Estéreo Picnic 2026 continúa anunciando nuevos nombres de su programación y confirmó la participación de La Tigresa del Oriente, reconocida figura de la cultura pop latinoamericana, quien se presentará en el escenario Club AORA Durex.

La cantante peruana llevará su característico estilo al festival colombiano, en una presentación que promete captar la atención del público por su carisma y cercanía con los asistentes. Su participación forma parte de la propuesta artística del Club AORA Durex, espacio que regresará en esta edición como punto de encuentro para la música electrónica, el neo perreo, los espectáculos drag y diversas expresiones culturales enfocadas en la diversidad y la libertad creativa.

Este escenario, distinto al principal, reúne a artistas que destacan por romper esquemas y representar nuevas narrativas dentro de la música y el performance. En ese contexto, La Tigresa del Oriente compartirá cartel con figuras como Gottmik, la primera drag queen transmasculina en competir en RuPaul’s Drag Race.

FECHAS

El Festival Estéreo Picnic 2026 se realizará del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia, y promete una programación diversa que combina propuestas musicales y culturales de distintos géneros y estilos.