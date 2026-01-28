Puerto Rico nombra una carretera en honor a Daddy Yankee

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó por unanimidad una medida que dispone nombrar una carretera estatal en honor al cantante Daddy Yankee, como reconocimiento a su trayectoria artística y su aporte a la cultura del país. La decisión también incluye un homenaje similar al exbeisbolista Carlos Beltrán, recientemente exaltado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

Según informó el cuerpo legislativo, una de las disposiciones establece que la totalidad de la carretera estatal PR-36, ubicada en San Juan, llevará el nombre artístico de Daddy Yankee. El reconocimiento busca destacar la influencia internacional y el legado musical de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del intérprete puertorriqueño.

La iniciativa señala que el nombramiento de la vía es un homenaje a la entrega cultural y artística del cantante, considerado uno de los máximos exponentes de la música urbana a nivel mundial. La medida fue respaldada por todas las bancadas del Parlamento, resaltando su impacto en la identidad y proyección cultural de Puerto Rico.

HOMENAJE A DADDY YANKEE Y CARLOS BELTRÁN

La segunda resolución aprobada denomina como “Avenida Carlos Iván Beltrán” a un tramo de la carretera PR-670, que atraviesa frente al Acrópolis de Manatí, municipio natal del exjugador de béisbol, ubicado en el norte de la isla. Las autoridades informaron que se realizará un acto oficial de develación y la colocación de la señalización vial correspondiente.