Francia da un paso clave para prohibir redes sociales a menores de 15 años

La Asamblea Nacional de Francia dio un paso decisivo para limitar el uso de redes sociales entre menores de 15 años, tras aprobar un artículo central de un proyecto de ley orientado a la protección de niños y adolescentes en el entorno digital. La iniciativa, respaldada por el Ejecutivo y por el presidente Emmanuel Macron, superó esta primera votación en la cámara baja y ahora deberá ser evaluada por el Senado para completar su trámite legislativo.

La propuesta establece que plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat o Facebook no podrán ofrecer sus servicios a usuarios menores de esa edad. El texto fue impulsado por la diputada Laure Miller, del bloque oficialista, y recibió apoyo transversal de sectores de derecha, ecologistas y la ultraderecha, mientras que parte de la izquierda expresó su rechazo. El argumento central del límite etario se basa en criterios legales y educativos vigentes en Francia, como el paso a la educación secundaria superior.

Protección de la salud mental y control a las plataformas digitales

El debate se sustenta en advertencias de organismos sanitarios franceses sobre los efectos negativos del uso intensivo de redes sociales en la salud mental juvenil. Entre los riesgos identificados figuran el acoso digital, la exposición a contenidos nocivos, la dependencia a las pantallas y la alteración del descanso. En ese contexto, el Gobierno sostiene que la norma busca fijar un marco claro frente a prácticas algorítmicas que pueden afectar a menores de edad.

El proyecto excluye de la prohibición a los servicios de mensajería privada, como WhatsApp, y a plataformas informativas de carácter enciclopédico. Además, contempla sanciones económicas para las empresas que incumplan la restricción, con multas que podrían llegar hasta un porcentaje significativo de su facturación global. El Ejecutivo plantea que la aplicación de la ley se inicie en el año escolar 2026, con mecanismos de verificación de edad que aún están en definición.

Francia sigue así una tendencia internacional marcada recientemente por Australia, país que adoptó una prohibición similar para menores de 16 años. No obstante, las autoridades francesas han debido ajustar el texto para alinearlo con la normativa europea sobre servicios digitales y evitar conflictos legales como los que frustraron intentos anteriores. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes defienden la restricción como una medida preventiva y quienes proponen reforzar, en cambio, la responsabilidad directa de las plataformas tecnológicas.