Un video difundido en redes sociales muestra el fallido intento de un soldado ruso por avanzar hacia posiciones ucranianas utilizando un camuflaje inspirado en un pingüino. El hecho se registró en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania y refleja el uso de estrategias poco convencionales en el campo de batalla.

Las imágenes captan al militar desplazándose lentamente sobre el terreno, con la aparente intención de evitar ser detectado por los sistemas de vigilancia ucranianos. Sin embargo, el inusual disfraz no logró pasar desapercibido y terminó llamando la atención de los drones de reconocimiento que operan en la zona.

Finalmente, el soldado fue identificado como objetivo hostil por drones equipados con explosivos, los cuales lo neutralizaron en el lugar. Hasta ahora, desde que inició la guerra entre ambos países en febrero del 2022, la cifra de muertos se acerca a los dos millones de personas entre civiles y soldados