Canadá: Toronto paralizada por caída de 60 centímetros de nieve

La mayor ciudad de Canadá enfrenta temperaturas extremas, colapso del transporte y cancelación masiva de vuelos tras una de las nevadas más intensas registradas en décadas.

Toronto, la ciudad más grande de Canadá y una de las más pobladas de Norteamérica, amaneció paralizada tras una nevada histórica que dejó hasta 60 centímetros de nieve acumulada. El fenómeno, ocurrido durante el fin de semana, estuvo acompañado de temperaturas cercanas a los -15 grados centígrados y una sensación térmica que descendió hasta los -25, obligando a las autoridades a recomendar a la población permanecer en casa.

Ante la magnitud del evento climático, el municipio declaró una emergencia y activó medidas excepcionales para facilitar las labores de limpieza. La policía advirtió sobre graves problemas de tránsito y reportó cientos de accidentes en calles y carreteras. Aunque el metro y los tranvías continúan operando, los autobuses y trenes de cercanías registran importantes retrasos e interrupciones parciales.

El impacto también se sintió con fuerza en el aeropuerto internacional Toronto Pearson, que alcanzó un récord histórico al registrar 46 centímetros de nieve en un solo día. La intensa nevada obligó a cancelar cientos de vuelos y provocó demoras generalizadas en el resto de las operaciones aéreas, afectando a miles de pasajeros.

SITUACIÓN EN MONTREAL

La tormenta continúa desplazándose hacia el este del país, donde ciudades como Montreal también sufren las consecuencias del clima extremo. Allí, miles de personas permanecen sin suministro eléctrico y las autoridades confirmaron la muerte de una mujer de 66 años en un departamento sin energía. Mientras tanto, los equipos municipales priorizan despejar las vías principales, un proceso que podría extenderse por varios días debido a la enorme cantidad de nieve acumulada.