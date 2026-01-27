Los Pulpos: capturan en Bolivia a novia de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida organización criminal

Tras varios meses de búsqueda, fue capturada en Bolivia, Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, de 29 años, alias Keysi, la novia del delincuente Jhonsson Cruz Torres, alias Jhonson, cabecilla de la sanguinaria organización criminal “Los Pulpos”.

Ella tenía orden de captura internacional por delito contra el patrimonio, robo agravado con subsecuente muerte. Su captura, registrada en La Paz, fue confirmada por el general Víctor Revoredo, Jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

SECUESTRO

Dijo también que están en permanente coordinación con la Policía Boliviana y Chilena para combatir la criminalidad internacional. Reveló que un grupo de agentes peruanos ya viajaron a Bolivia para realizar el traslado de la detenida a Lima.

Uno de los golpes más espectaculares de Alias Keysi y “Los Pulpos” fue el secuestro del joven Alan Ríos, en noviembre del 2021, fue liberado tras 14 días. Su madre, la empresaria y regidora de El Porvenir, habría pagado un cuantioso rescate.