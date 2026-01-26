India emite alerta epidemiológica por nuevo brote del virus Nipah

Las autoridades sanitarias de la India declararon una alerta epidemiológica este lunes ante la confirmación de un nuevo brote del virus Nipah, el cual ha registrado al menos dos casos confirmados.

Subarna Goswami, subdirector adjunto de Salud de Bengala Occidental, informó a la agencia ANI que aproximadamente 190 personas, identificadas por haber tenido contacto con los infectados, han sido puestas en cuarentena y sometidas a pruebas si presentaban síntomas.

Activan protocolos y alerta por posible expansión

El Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) emitió una circular técnica activando los protocolos de emergencia ante el brote. El Ministerio de Salud ordenó reforzar las medidas de bioseguridad en los hospitales de la zona, incluyendo el uso obligatorio de equipos de protección completa para el personal médico. Goswami advirtió que la emergencia sigue activa y que "pueden aparecer más casos", descartando que el brote haya concluido.

¿Cómo es el virus Nipah?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es un patógeno que se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos frugívoros o cerdos, y también por contacto directo entre personas o consumo de alimentos contaminados. La infección puede derivar en enfermedades respiratorias graves y encefalitis mortal, con una tasa de letalidad que oscila entre el 40% y el 75%. No existe actualmente un tratamiento específico ni una vacuna.

Historial de brotes y vigilancia regional

La India enfrentó sus primeros brotes documentados de Nipah en Bengala Occidental en 2001 y 2007. Desde 2018, los casos se han reportado principalmente en el estado de Kerala, donde el último episodio, en julio de 2025, resultó en tres contagios y dos muertes. La preocupación por una posible propagación ha llevado a países y regiones asiáticas como Tailandia, Nepal y Hong Kong a establecer controles sanitarios en puntos como aeropuertos, que incluyen revisiones de temperatura y declaraciones de salud.