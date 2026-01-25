Reportan varios heridos tras caída de rayo durante manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasil

Varias personas resultaron heridas este domingo 25 de enero por la caída de un rayo en la plaza de Brasilia, en Brasil, donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, según informó la agencia EFE.

De acuerdo a fuentes oficiales, la descarga eléctrica se produjo mientras los manifestantes pedían la libertad del exmandatario brasileño, quien se encuentra en prisión tras ser condenado por golpismo.

El Cuerpo de Bomberos, citado por CNN Brasil y G1, reportó un número no confirmado de heridos que calculan entre 15 y 34. Algunos de los afectados fueron conducidos al hospital en estado grave. La concentración, cerca de la Plaza do Cruzeiro, se desarrolló a pesar de las fuertes lluvias que azotaron el Distrito Federal, condiciones que no impidieron la movilización de miles de personas.

Testimonio tras descarga eléctrica

"Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo. Los bomberos y los servicios médicos de emergencia ya estaban allí preparados, pero era demasiada gente al mismo tiempo", explicó a G1 el comerciante Alfredo Santana, quien presenció el incidente.

Marcha por Bolsonaro

La protesta de hoy era la última etapa de una caminata que empezó el lunes pasado, promovida por el diputado ultra Nikolas Ferreira en defensa de Bolsonaro. Ferreira partió desde Paracatu, en el estado de Minas Gerais, hacia la capital brasileña, acompañado por un grupo de seguidores y aliados del exmandatario, finalizando el recorrido en el lugar del incidente.