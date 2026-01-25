Rusia condiciona en que avance hacia la paz en Ucrania depende de un acuerdo territorial

El Kremlin insistió en que un "rápido avance" hacia la paz en Ucrania depende directamente de resolver la cuestión territorial. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentó a la televisión estatal que la fórmula concreta para solucionar este punto se elaboró previamente en las conversaciones de Anchorage entre Rusia y Estados Unidos, y que ahora "es importante implementarla".

Horas antes del inicio de una nueva ronda de conversaciones tripartitas en Abu Dabi, con mediación estadounidense, Peskov subrayó que para Moscú es "importante" que las tropas ucranianas abandonen voluntariamente la región del Donbás.

Según una fuente rusa citada desde los Emiratos Árabes Unidos, el control de esta zona sigue siendo "el asunto más complejo" de las negociaciones, a pesar de que las casi tres horas de diálogo a puerta cerrada arrojaron "resultados".

Diálogo constructivo, pero en un "camino arduo"

Tanto Rusia como Ucrania consideraron constructivas las negociaciones. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que se abordaron "los posibles criterios para el fin de la guerra". No obstante, Peskov recordó que Rusia advirtió "desde el principio" que este proceso sería un "camino arduo y largo", descartando que exista una "vía rápida" hacia el cese de las hostilidades.

Ambiente de respeto y búsqueda de soluciones

Un funcionario estadounidense presente en las conversaciones informó a los medios que se percibió una "verdadera disposición" por parte de cada delegación. "Fue un momento en el que todos parecían casi amigos y, en cierto modo, estas personas se conocen. Ha habido mucha masacre, muchas muertes, pero vimos mucho respeto en la sala entre las partes porque realmente buscaban encontrar soluciones", detalló la fuente.