Papa León XIV lamenta los "continuos ataques" en Ucrania y advierte que alejan la paz

El papa León XIV lamentó este domingo los "continuos ataques" en Ucrania, los cuales exponen a poblaciones enteras a las inclemencias del invierno, y advirtió que la prolongación del conflicto "amplía la fractura entre los pueblos" y aleja la posibilidad de una "paz justa y duradera".

El pontífice realizó estas declaraciones desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, tras el rezo tradicional del Ángelus. "Sigo con dolor lo que está sucediendo. Estoy cerca y rezo por quienes sufren", expresó León XIV sobre la situación en Ucrania.

Añadió que "la prolongación de las hostilidades, con consecuencias cada vez más graves sobre los civiles, amplía la fractura entre los pueblos y aleja una paz justa y duradera", por lo que instó a intensificar "aún más" los esfuerzos para poner fin a la guerra. Durante su intervención, el papa también saludó a un grupo de jóvenes de la Acción Católica de Roma.

Compromiso de jóvenes y oración por la paz

El pontífice agradeció el compromiso de los jóvenes con la paz y destacó que su labor ayuda a los adultos a ver el mundo "desde otra perspectiva, la de la colaboración entre personas y pueblos diferentes". "Sean activistas de paz en casa, en la escuela, en el deporte, en todas partes. Nunca sean violentos, ni con palabras ni con gestos, nunca", subrayó, enfatizando que "el mal se vence solo con el bien".

Finalmente, León XIV pidió oraciones por la paz en Ucrania y Medio Oriente, así como "en cada región donde, lamentablemente, se lucha por intereses que no son los de los pueblos". Concluyó su mensaje reiterando que "la paz se construye en el respeto de los pueblos", cerrando así su alocución dominical.