Trump advierte a Canadá que le impondrá arancel del 100% si firma un acuerdo comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió con aplicar un arancel del 100% a todos los productos canadienses que ingresen a su país si el gobierno de Canadá firma un acuerdo comercial con China.

La advertencia fue publicada este sábado por el mandatario a través de su plataforma Truth Social, donde sostuvo que cualquier pacto de ese tipo tendría consecuencias económicas inmediatas para Ottawa.

"Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos", declaró Trump. En su publicación, acusó además a las autoridades canadienses de intentar convertir al país en un "puerto de descarga" para facilitar el ingreso de mercancías chinas al mercado estadounidense.

Tensiones en seguridad y comercio

La amenaza comercial se produce en un contexto de fricciones recientes en materia de defensa. Horas antes, Trump había criticado la decisión de Canadá de no apoyar el despliegue del sistema antimisiles 'Cúpula Dorada' en Groenlandia, proyecto impulsado por Washington. El presidente vinculó esa postura con una supuesta apertura canadiense hacia Beijing.

Respuesta de Canadá

Desde Quebec, el primer ministro canadiense Mark Carney respondió defendiendo la autonomía económica de su nación. "Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses", afirmó, reconociendo al mismo tiempo la importancia de la asociación bilateral. Carney enfatizó que "somos dueños de nuestra casa" y que las decisiones sobre el futuro del país corresponden exclusivamente a Canadá.