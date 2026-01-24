Papa León XIV advierte que la IA usada como "oráculo" amenaza con erosionar capacidades humanas

El papa León XIV advirtió este sábado sobre los riesgos de que la inteligencia artificial (IA) sea utilizada como un "oráculo" omnisciente, una tendencia que, amenazaría con erosionar las capacidades humanas de pensamiento, emoción y comunicación.

Durante su primer mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el pontífice hizo un llamado a guiar la revolución digital para proteger la dignidad y autonomía de las personas.

El pontífice sostuvo que existen "múltiples pruebas" de que los algoritmos de las redes sociales están diseñados para premiar respuestas emocionales inmediatas y penalizar la reflexión profunda. Esta dinámica, sumada a una confianza "ingenua y acrítica" en sistemas que se presentan como archivos universales y consejeros infalibles, puede llevar a una dependencia que atrofie las facultades humanas a largo plazo.

Riesgo en industria creativa y bots

León XIV alertó también que la IA está asumiendo un control creciente sobre la producción cultural —incluyendo textos, música y video—, lo que pone en riesgo de desmantelamiento a gran parte de la industria creativa humana. Además, expresó preocupación por la creciente simulación de la realidad y las relaciones en entornos digitales, donde resulta difícil discernir si se interactúa con personas reales o con agentes automatizados (bots).

Influencia en toma de decisiones

El papa señaló que estos "agentes automatizados" ejercen una influencia significativa y a menudo oculta en los debates públicos y en la toma de decisiones personales, llegando a actuar como "arquitectos encubiertos de nuestros estados emocionales".