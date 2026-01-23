La atmósfera de Marte sería una fábrica de veneno, revela un nuevo estudio de astroquímica

El planeta rojo aún sigue revelando sus misterios a la ciencia. Un equipo internacional de científicos, dirigido por investigadores de las Universidades de Delaware y Washington St. Louis, ha descubierto por qué la superficie del planeta Marte tiene una proporción de ciertos isótopos muy poco convencional.

Esto genera compuestos tóxicos mediante electricidad de tormentas de polvo, en lugar de procesos geológicos o biológicos. Las descargas eléctricas en la superficie marciana transforman sales en la superficie en percloratos, explicando desequilibrios químicos.

Para los expertos en astroquímica, ese desequilibrio es culpable de que la atmósfera de Marte sea, prácticamente, una fábrica de veneno, esto teniendo en cuenta que muchas agencias espaciales, públicas y privadas, planean construir bases en Marte en un futuro.

La hostilidad del entorno en Marte

Según los estudios, la electricidad generada durante las tormentas de polvo en Marte interacciona con el dióxido de carbono y las sales del suelo, creando sustancias peligrosas sin necesidad de agua líquida.

A diferencia de la Tierra, la química de Marte se rige por procesos eléctricos activos y no solo por agua o calor, complicando la habitabilidad superficial.

Cabe señalar que, este nuevo hallazgo reescribe cómo se forman sustancias claves en Marte y resalta la hostilidad del entorno para futuras misiones humanas en el planeta rojo.