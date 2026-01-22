Trump concreta retiro de EE. UU. de la OMS y rechaza pagar cuotas pendientes

Estados Unidos hizo efectiva su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión impulsada por el presidente Donald Trump y que ha generado revuelo nivel internacional por sus impactos en la cooperación sanitaria global y por la negativa de Washington a pagar cuotas millonarias pendientes con el organismo.

El Departamento de Salud de EE. UU. confirmó que la retirada se concreta tras una orden ejecutiva firmada por Trump en 2025, el mismo día en que regresó al poder, el 20 de enero. Con ese documento, el mandatario notificó formalmente la salida del país de la agencia especializada de las Naciones Unidas, retomando una postura que ya había intentado ejecutar durante su primer mandato.

Según el Gobierno estadounidense, la decisión responde a lo que considera una mala gestión de la pandemia de la COVID-19, así como al rol de la OMS en “otras crisis sanitarias mundiales”. En el texto de la orden ejecutiva, Trump también cuestionó la falta de reformas internas y la supuesta influencia política indebida de otros países, en una clara referencia al peso de China dentro del organismo.

CUOTAS, CRÍTICAS Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA

Uno de los principales argumentos de Washington es el alto aporte financiero que realizaba a la OMS. Funcionarios del Departamento de Salud señalaron que EE. UU. llegó a cubrir hasta el 25 % del presupuesto del organismo, pese a que países con mayor población no contribuían en la misma proporción. Además, recordaron que la OMS nunca ha tenido un director general estadounidense y que, incluso, habría evitado que otros Estados aumenten sus aportes por la carga que asumía EE. UU.

Respecto a las cuotas pendientes, estimadas entre 260 y 280 millones de dólares correspondientes al periodo 2024-2025, la Administración Trump reiteró que no las pagará. Otro funcionario precisó que la resolución del Congreso de 1948, mediante la cual EE. UU. se integró a la OMS, no obliga al país a cancelar deudas antes de retirarse. Pese a la salida, el Gobierno aseguró que mantendrá relaciones bilaterales en materia de salud con otros países, defendiendo su soberanía y su propio enfoque frente a futuras emergencias sanitarias.