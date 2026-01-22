Chile: detienen a tercer sospechoso de iniciar de forma intencional incendios forestales

Previamente, otros dos sospechosos fueron detenidos entre el lunes y miércoles en las regiones de Biobío y La Araucanía; uno de ellos ya fue puesto en libertad.

La policía chilena informó este jueves la detención de un tercer sospechoso de presuntamente haber iniciado de manera intencional los incendios forestales que afectan a la región del Biobío, en el sur de Chile, donde el fuego ha causado la muerte de al menos 21 personas.

Desde el último sábado, bomberos y brigadistas combaten los incendios en Biobío, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, zona donde se concentra la mayoría de las víctimas. Las llamas también han alcanzado las regiones de Ñuble y La Araucanía, dejando alrededor de 20,000 damnificados, según cifras oficiales del gobierno. Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó dos días de duelo nacional a partir de este jueves.

DETALLES

De acuerdo con las autoridades, el tercer detenido es un hombre que habría participado en las quemas registradas en el sector de Punta de Parra, en la región del Biobío, durante el toque de queda. Según un comunicado de la Policía de Investigaciones (PDI), el sujeto fue sorprendido junto a otras personas mientras incendiaban el bosque, tras una alerta de los vecinos. Al momento de su detención, portaba un encendedor, un bastón retráctil y cocaína base.

Previamente, otros dos sospechosos fueron detenidos entre el lunes y miércoles en las regiones de Biobío y La Araucanía; uno de ellos ya fue puesto en libertad. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó que aún se mantienen 19 focos activos. En Punta de Parra, localidad de aproximadamente 3,000 habitantes rodeada de bosques de eucalipto, los incendios han dejado solo unas pocas viviendas en pie. Las autoridades no descartan que los siniestros hayan sido provocados de manera intencional.

Las altas temperaturas del verano austral y los fuertes vientos han contribuido a la rápida propagación del fuego, afectando gravemente a localidades como Lirquén y Penco. En febrero de 2024, una situación similar se registró en los alrededores de Viña del Mar, donde incendios forestales causaron la muerte de 138 personas; investigaciones posteriores determinaron que algunos focos también fueron iniciados de forma deliberada.