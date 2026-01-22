Al menos tres muertos y un herido grave deja feroz tiroteo en el sureste de Australia

Según primeros informes, al menos tres personas murieron y una resultó herida de gravedad tras un tiroteo registrado en una localidad del estado de Nueva Gales del Sur, al que pertenece Sídney, en Australia.

"Se insta a la población a evitar la zona y permanecer en sus casas", apunta en un comunicado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, que informa de que han fallecido dos mujeres y un hombre.

SE DIO A LA FUGA

El suceso ocurrió en la localidad de Lake Cargelligo, a unos 600 kilómetros al oeste de la ciudad de Sídney, a alrededor de las 16:40 hora local (5:40 GMT), las autoridades evitaron revelar el lugar exacto del ataque.

Los agentes policiales han establecido "una escena del crimen y ha iniciado una investigación sobre las circunstancias del incidente". Trascendió que el supuesto perpetrador se ha dado a la fuga.