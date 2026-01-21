Estados Unidos y la OTAN alcanzan acuerdo sobre Groenlandia, anuncia Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia, el cual calificó como beneficioso para Washington y los países aliados, y confirmó la suspensión de la amenaza de aranceles que iban a entrar en vigor el 1 de febrero contra varias naciones europeas. El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social.

Según explicó el mandatario, el entendimiento fue alcanzado tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y establece un marco de cooperación futura no solo sobre Groenlandia, sino también respecto a toda la región ártica, zona estratégica en materia de seguridad y defensa internacional.

ACUERDO FRENA ARANCELES Y ABRE NEGOCIACIONES ESTRATÉGICAS

Trump detalló que el acuerdo contempla conversaciones adicionales sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome”, especialmente en lo relacionado con Groenlandia, y adelantó que se brindará mayor información conforme avancen las negociaciones entre las partes involucradas.

“Hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica”, escribió Trump, remarcando que esta solución, de concretarse, será “muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”.

En ese contexto, el jefe de Estado precisó que, sobre la base de este entendimiento, decidió no imponer los aranceles que había anunciado contra ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, naciones que participaron recientemente en maniobras militares en la isla ártica.

Finalmente, Trump indicó que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff estarán a cargo de las negociaciones, junto con otros funcionarios que sean necesarios, y que le informarán directamente sobre los avances del proceso diplomático.