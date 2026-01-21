Donald Trump descarta usar la fuerza para adquirir Groenlandia

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Estados Unidos afirmó que buscará negociar la anexión de Groenlandia sin recurrir a acciones militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, donde pronunció un discurso ante líderes políticos y empresariales en el que criticó duramente a Europa y abordó temas de seguridad global, como la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y sus intenciones respecto a Groenlandia. El mandatario llegó a la ciudad suiza con retraso tras una avería menor del Air Force One que obligó a la aeronave a regresar a Maryland.

Durante su intervención, Trump afirmó que Europa “no avanza en la dirección correcta” y advirtió que el destino del continente está ligado al de Estados Unidos. “Si Estados Unidos cae, Europa caerá con nosotros; si nosotros avanzamos, ellos nos seguirán”, señaló, al tiempo que cuestionó el rol de la OTAN y el bajo gasto en defensa de los países europeos. También criticó las políticas energéticas y aseguró que Washington ha asumido durante años el mayor peso financiero de la alianza militar.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos “no ha obtenido nada” de la OTAN más allá de proteger a Europa de la antigua Unión Soviética y de Rusia. “Los hemos ayudado durante muchos años y solo hemos pagado por la OTAN”, afirmó Trump, quien dijo amar Europa y desear su prosperidad, pero insistió en que el continente debe corregir su rumbo político y estratégico.

CONTINUARÁ NEGOCIANDO

En cuanto a Groenlandia, Trump reiteró que su país necesita ese territorio por razones de seguridad nacional, aunque descartó el uso de la fuerza para lograr su adquisición. Recordó el papel de Estados Unidos en la defensa del territorio durante la Segunda Guerra Mundial y subrayó su respeto por Dinamarca y los habitantes de la isla. “No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza y no lo haré”, aseguró, indicando que buscará una solución mediante negociaciones.