Japón: condenan a cadena perpetua a asesino del exprimer ministro Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami fue sentenciado por el magnicidio cometido en 2022 durante un acto electoral en la ciudad japonesa de Nara.

Un tribunal japonés condenó a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami por el asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe, ocurrido en julio de 2022. La sentencia fue dictada por el Tribunal del Distrito de Nara y coincide con la petición de la Fiscalía, según informó la cadena pública NHK. El acusado, de 45 años, ya se había declarado culpable al inicio del proceso y escuchó el fallo con la cabeza inclinada.

El presidente del tribunal, el juez Shinichi Tanaka, dio por acreditada la responsabilidad penal de Yamagami, quien atacó a Abe con un arma de fabricación casera mientras el exmandatario participaba en un acto electoral. El crimen ocurrió a plena luz del día y conmocionó al país, conocido por sus estrictas leyes sobre control de armas y bajos índices de violencia armada.

El magnicidio tuvo además un fuerte impacto político y social, al revelar los presuntos vínculos entre integrantes de Partido Liberal Democrático y la denominada ‘secta Moon’. Algunas versiones sostienen que la llegada y expansión del grupo en Japón habría sido facilitada por Nobuo Kishi, abuelo de Shinzo Abe, lo que habría llevado a Yamagami a dirigir su rencor contra el exjefe de Gobierno.

MAGNICIDIO CONMOCIONÓ JAPÓN

A raíz del asesinato, el entonces primer ministro Fumio Kishida impulsó una investigación oficial sobre las actividades de la Iglesia de la Unificación y el Gobierno solicitó retirarle los beneficios fiscales como organización religiosa. En marzo pasado, un tribunal ordenó la disolución del grupo, aunque la decisión fue apelada y el proceso judicial continúa en curso.