Donald Trump comparte imágenes con IA que sugieren invasión a Groenlandia, Canadá y Venezuela

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia internacional tras difundir en sus redes sociales imágenes creadas con inteligencia artificial que sugieren una supuesta expansión territorial estadounidense. En los montajes, difundidos principalmente en su plataforma Truth Social, se observa a Canadá, Groenlandia y Venezuela integrados visualmente al mapa de Estados Unidos, lo que provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del ámbito diplomático.

Las imágenes, elaboradas mediante herramientas de IA, no presentan ningún anuncio formal ni documento oficial que respalde una anexión real. Sin embargo, su publicación por parte del mandatario estadounidense —quien ya ha expresado en el pasado opiniones polémicas sobre territorios estratégicos— reavivó el debate sobre el uso político de contenidos generados artificialmente y su impacto en la opinión pública global.

Imágenes simbólicas sin respaldo legal ni diplomático

Desde la Casa Blanca y otras instancias oficiales del Gobierno estadounidense no se ha emitido ningún comunicado que confirme intenciones de conquista, anexión o modificación de fronteras internacionales. En ese sentido, especialistas y medios internacionales coinciden en que se trata de representaciones simbólicas o provocativas, sin validez jurídica ni reconocimiento por parte del derecho internacional.

La reacción más contundente provino de Venezuela, cuyo gobierno calificó las imágenes como falsas y reafirmó su soberanía territorial. Canadá y Dinamarca —país al que pertenece Groenlandia como territorio autónomo— también han mantenido sus posiciones históricas, recordando que cualquier cambio territorial debe regirse por mecanismos legales y consensos multilaterales.

El episodio pone nuevamente sobre la mesa el rol de la inteligencia artificial en la comunicación política y los riesgos de desinformación cuando este tipo de contenidos se difunden desde cuentas de alto poder e influencia. Aunque no existe una amenaza real de cambio territorial, el uso de estas imágenes ha sido interpretado como un gesto político que tensiona el escenario internacional y exige una lectura crítica por parte de la ciudadanía.