Estados Unidos intercepta otro buque petrolero cerca de Venezuela

El buque Sagitta fue interceptado sin incidentes por el Comando Sur bajo el operativo “Lanza del Sur”. Se trata del séptimo petrolero incautado en la zona.

El Comando Sur de Estados Unidos incautó un nuevo buque petrolero que navegaba por el mar Caribe, cerca de Venezuela, como parte del operativo denominado “Lanza del Sur”. La embarcación fue identificada como Sagitta y, según registros de tráfico marítimo, anteriormente operó bajo las banderas de Panamá y Liberia.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el petrolero fue detenido por operar en presunto desafío a la cuarentena impuesta por la administración del presidente Donald Trump a los buques sancionados que ingresan o salen de Venezuela. La intervención se realizó durante la mañana y, según el reporte oficial, no se registraron incidentes durante la incautación.

Este operativo forma parte de una serie de acciones desplegadas en el Caribe para reforzar el bloqueo a embarcaciones vinculadas al comercio petrolero venezolano. Con esta intervención, ya son siete los petroleros incautados desde que Estados Unidos intensificó estas medidas como mecanismo de presión política y económica.

MONITOREO CONSTANTE

Las autoridades continúan monitoreando las rutas marítimas de la región para detectar nuevas operaciones irregulares. Mientras tanto, el caso del Sagitta se suma a una lista de incautaciones que han incrementado la tensión en el Caribe y mantienen en alerta a los actores involucrados en el transporte de crudo en la zona.