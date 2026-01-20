Unos 100 vehículos chocan por intensa nevada en EEUU: accidente dejó numerosos heridos

La policía de Michigan, en Estados Unidos, manifestó que trabaja intensamente para despejar una autopista, ubicada al norte del estado, luego del múltiple choque de unos 100 vehículos a causa de la nevada.

Camiones de carga, camionetas particulares y otros vehículos chocaron violentamente la tarde de ayer en la autopista I-196, causando que varios autos se salieran del camino. La nieve llega hasta 35.5 centímetros.

DISMINUYAN LA VELOCIDAD

La policía dijo también que se había reportado numerosos heridos en el accidente, pero detalló que no se considera que alguno sea mortal. Ellos fueron trasladados a hospitales cercanos donde quedaron internados.

Las autoridades pidieron a los choferes que disminuyan la velocidad mientras una tormenta invernal continúa descargando nieve en la región. Se prevé que la temperatura descienda a hasta -22 grados Celsius.