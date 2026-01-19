Tragedia en Pakistán: incendio en centro comercial deja 21 muertos y 60 desaparecidos

Según las autoridades, las llamas se iniciaron en la planta baja y se propagaron rápidamente debido a la gran cantidad de productos inflamables como plásticos, ropa y cosméticos.

Al menos 21 personas murieron y otras 60 permanecen desaparecidas tras un voraz incendio que consumió un concurrido centro comercial en la ciudad de Karachi, al sur de Pakistán. El fuego se desató la noche del sábado en el Gul Plaza, un complejo de tres pisos que albergaba cerca de 1.200 tiendas, y dejó además alrededor de 30 heridos que fueron trasladados a distintos hospitales.

Según el reporte de los equipos de emergencia, las llamas se iniciaron en la planta baja y se propagaron rápidamente debido a la gran cantidad de productos inflamables como plásticos, ropa y cosméticos. La falta de ventilación provocó una densa nube de humo que dificultó la evacuación y las labores de rescate, mientras el incendio se mantuvo activo durante más de un día.

Los rescatistas continúan removiendo escombros en medio de un alto riesgo, luego de que parte de la estructura colapsara y el resto del edificio presentara severas grietas. Los restos humanos hallados están siendo enviados para pruebas de ADN con el fin de lograr su identificación, en medio del dolor y la incertidumbre de los familiares.

CONTINÚAN LABORES DE RESCATE

Las autoridades locales admitieron fallas en los protocolos de seguridad y anunciaron una investigación para determinar responsabilidades. Aunque se manejó inicialmente la hipótesis de una falla eléctrica, el gobierno provincial aclaró que la causa aún no ha sido establecida. Mientras tanto, las labores de rescate para hallar a los desaparecidos continúan por parte de las autoridades.