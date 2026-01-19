Así se vive en Kamchatka, Rusia, tras las fuertes nevadas y bajas temperaturas

En algunas zonas se han acumulado más de dos metros de nieve, lo que ha dejado vehículos casi completamente cubiertos y ha dificultado seriamente la circulación.

La península de Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso, enfrenta la mayor nevada registrada en los últimos 60 años, una situación que ha generado serias dificultades para la población y las autoridades locales. En algunas zonas se han acumulado más de dos metros de nieve, lo que ha dejado vehículos casi completamente cubiertos y ha dificultado seriamente la circulación.

Los residentes han tenido que retirar grandes volúmenes de nieve de los accesos a viviendas y edificios para poder desplazarse, una labor que ha implicado riesgos. Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas a causa de la caída de hielo y nieve desde los tejados. Uno de los fallecidos fue un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue hallado durante labores de limpieza tras el desprendimiento de un alud de nieve. En un segundo caso, otro residente quedó atrapado por la nieve caída desde un techo y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, no logró sobrevivir.

ESTADO DE EMERGENCIA

Ante la gravedad de la situación, el gobernador de la región, Yevgueni Beliáev, declaró el estado de emergencia en Petropávlovsk de Kamchatka desde el pasado viernes. La autoridad regional señaló que, aunque las precipitaciones han cesado en la capital, las condiciones siguen siendo complejas debido a la gran acumulación de nieve. Como medida preventiva, se suspendieron las clases presenciales y se dispuso el trabajo remoto para diversas actividades.

El gobernador indicó que tomará varios días mitigar las consecuencias de los potentes ciclones que afectaron la región, ya que la cantidad de nieve impide una limpieza rápida de todas las rutas. Esta situación se enmarca en un invierno especialmente severo en Rusia, con temperaturas de entre 7 y 12 grados bajo cero y nevadas intensas que han afectado amplias zonas del país.