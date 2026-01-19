Muere Valentino: legendario diseñador de moda italiano fallece a los 93 años

El icónico diseñador de moda italiano Valentino Garavani, creador del célebre "rojo Valentino" y referente mundial de la alta costura, falleció este lunes 19 de enero a los 93 años, en Roma, según informó su fundación.

Nacido en Voghera en 1932, el diseñador fue conocido universalmente por su nombre de pila y aprendió su oficio en talleres parisinos antes de fundar su propia firma en Roma en 1959, marcando el inicio de una trayectoria que vestiría a las mujeres más glamurosas del siglo XX y XXI.

Desde sus inicios, Valentino se destacó por sus vestidos rojos en un intenso tono escarlata que se convertiría en su sello distintivo, hasta el punto de que en la industria se le conoció como el "rojo Valentino".

Su historia y lista de clientes

En 1960 conoció a su socio comercial y sentimental Giancarlo Giammetti, con quien transformó Valentino SpA en una marca de renombre internacional. Su primera clienta famosa fue la actriz Elizabeth Taylor a principios de los años 60, mientras filmaba "Cleopatra" en Roma.

Su lista de clientas abarcó a la realeza, estrellas de cine y figuras públicas como la reina Paola de Bélgica, Audrey Hepburn, Joan Collins y Jacqueline Kennedy, quien lució un diseño suyo para su boda con Aristóteles Onassis en 1968. En las décadas siguientes, Valentino consolidó su estatus como favorito de supermodelos como Claudia Schiffer y Naomi Campbell en los 90, y tejía estrechos lazos con personajes como Andy Warhol y la editora Diana Vreeland.

Creaciones usadas por celebridades

Sus creaciones fueron un elemento fijo en las alfombras rojas más importantes del mundo. En los Premios Óscar, vistió a Jane Fonda (1981), Julia Roberts (2001), Jennifer Lopez (2003) y Cate Blanchett (2005), entre otras. En años recientes, celebridades como Zendaya, Carey Mulligan y Gemma Chan han llevado sus diseños con gran repercusión mediática, demostrando la vigencia atemporal de su legado en la moda.