China pierde más de 3 millones de habitantes en 2025 y agrava su crisis demográfica

China volvió a registrar una reducción en su población durante 2025, confirmando una tendencia que se mantiene desde hace varios años y que plantea serios desafíos económicos y sociales para el país asiático. Las cifras oficiales muestran que el descenso demográfico no solo continúa, sino que se ha profundizado en comparación con años anteriores.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística de China, la población del país se redujo en aproximadamente 3,39 millones de personas en 2025, marcando el cuarto año consecutivo de contracción. Este retroceso se suma a las caídas registradas en 2022, 2023 y 2024, consolidando un escenario de decrecimiento sostenido en la nación más poblada del mundo hasta hace poco.

Crisis demográfica y envejecimiento acelerado en China

Uno de los principales factores detrás de esta disminución es el desplome en el número de nacimientos. Durante 2025 se contabilizaron 7,92 millones de nacimientos, una cifra significativamente menor a la registrada el año anterior. A ello se suma el envejecimiento progresivo de la población, fenómeno que presiona cada vez más los sistemas de salud, pensiones y fuerza laboral.

En paralelo, el país reportó 11,31 millones de fallecimientos, con una tasa de mortalidad superior a la de 2024. Al cierre de 2025, China alcanzó una población total de 1.404,89 millones de habitantes, lo que reafirma su posición como el segundo país más poblado del mundo, detrás de India, cuya población continúa en aumento según estimaciones de Naciones Unidas. Pese a que desde 2021 se permite tener hasta tres hijos, las autoridades reconocen que el alto costo de la crianza y las prioridades laborales siguen desincentivando la natalidad, un problema que el presidente Xi Jinping ha calificado como estratégico para el futuro del país.