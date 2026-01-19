Donald Trump sigue enojado por no recibir el premio Nobel de la Paz: “Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz”

El presidente de EE.UU. incrementa las tensiones y envió un mensaje a Noruega tras no recibir el Nobel de la Paz y afirmó que ahora puede pensar en “lo que es bueno y apropiado" para su país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, remitió un mensaje directo al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el que expresó su descontento tras no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, afirmando que “ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante”. La comunicación, de carácter extraoficial, fue confirmada por el propio jefe del Poder Ejecutivo noruego, quien reconoció la autenticidad del texto difundido inicialmente por medios internacionales.

En la misiva, Trump vinculó de forma explícita el Nobel con su postura internacional, señalando que su país “decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS”, argumento que utilizó para justificar un giro en sus prioridades estratégicas. En ese contexto, sostuvo que ahora puede concentrarse en “lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, frase que acompaña sus recientes advertencias sobre Groenlandia y su seguridad geopolítica.

Groenlandia, OTAN y el mensaje que sacude a Europa

El mandatario estadounidense cuestionó abiertamente la soberanía danesa sobre Groenlandia, asegurando que “Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia o China” y preguntando “¿por qué tienen un ‘derecho de propiedad’?”, al tiempo que minimizó los fundamentos históricos del vínculo entre el país europeo y la isla ártica. Trump añadió que “no existen documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años”, comparación que utilizó para reforzar su postura.

En el mismo mensaje, Trump se refirió a la alianza atlántica y a su rol dentro de ella, afirmando: “He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos”. Cerró su comunicación con una frase que sintetiza su visión estratégica, al señalar que “el mundo no estará seguro a menos que tengamos una paz completa y total. Control de Groenlandia”, declaración que ha generado inquietud entre aliados europeos.