Chile: al menos 16 muertos y 50 mil evacuados por incendios forestales

Una combinación de sequía extrema, altas temperaturas y fuertes vientos desató una emergencia sin precedentes en el sur del país. El Gobierno decretó estado de catástrofe.

Chile atraviesa una de las peores crisis por incendios forestales de su historia reciente. Al menos 16 personas han fallecido y más de 50.000 fueron evacuadas debido a los siniestros que afectan gravemente a las regiones de Biobío y Ñuble, donde las llamas se propagaron con rapidez desde zonas rurales hacia sectores urbanos, dejando un panorama de devastación.

Los incendios se iniciaron el sábado en pleno verano austral y avanzaron con velocidad letal por comunas como Quillón, Ránquil, Pinto, Coihueco, Penco, Tomé y Bulnes. En menos de 24 horas, el fuego consumió más de 8.000 hectáreas y destruyó al menos 253 viviendas, con especial impacto en sectores como El Pino, Lirquén y la provincia de Concepción, favorecido por la sequía prolongada, temperaturas extremas y ráfagas de viento.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe durante la madrugada del domingo, otorgando control operativo a las Fuerzas Armadas. Más de 3.000 bomberos, junto a brigadas de la CONAF y del Ejército, fueron desplegados para combatir 24 focos activos, mientras se impuso un toque de queda para facilitar las labores y prevenir saqueos. Desde Senapred se confirmó que 15 víctimas mortales corresponden a Biobío y una a Ñuble.

ESTADOS UNIDOS APOYARÁ A CHILE

En paralelo, las autoridades informaron que cinco heridos graves fueron trasladados a hospitales de Concepción y que se habilitaron albergues temporales para miles de damnificados. El director de CONAF, Rodrigo Illesca, señaló que la mayoría de incendios tendría origen en la negligencia humana. Además, Estados Unidos anunció apoyo internacional para enfrentar la tragedia, mientras el Gobierno chileno concentra sus esfuerzos en controlar las llamas.