Al menos 16 muertos dejan los incendios forestales en Chile: también evacuaron a unas 50.000 personas

Según cifras oficiales, los incendios forestales en las regiones del Ñuble y Bíobio, ubicadas al sur de Chile, causan hasta el momento 16 muertos ya más de 50.000 evacuados. El fuego se inició la tarde de ayer debido a las altas temperaturas y se propagó rápidamente por los fuertes vientos.

Ante la magnitud de la tragedia, esta madrugada el presidente Gabriel Boric, decretó estado de catástrofe en ambas regiones, además de un toque de queda para evitar saqueos a casas y comercios, cuyos dueños fueron evacuados por el avance de las llamas a las zonas residenciales.

CONTROLAR LAS LLAMAS

El estado de catástrofe otorga a las Fuerzas Armadas el control de las regiones mencionadas, la medida fue criticada por Sergio Giacaman, gobernador regional del Biobío, quien afirmó que hasta el momento el Ejecutivo no envía bomberos, rescatistas, etc., para ayudar a controlar las llamas.

Asimismo, el presidente electo, José Antonio Kast, pidió apoyar a las autoridades ante este difícil problema. “Frente a los devastadores incendios hoy el foco debe ser combatir las llamas, ir en auxilio de los miles de afectados. No hay espacio para la política en este momento”, dijo.