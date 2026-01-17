Trump amenaza con aranceles a países europeos que no respalden compra de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

Durante una mesa redonda en la Casa Blanca, el mandatario republicano afirmó que su país necesita la isla "por razones de seguridad nacional", argumentando que, de lo contrario, Rusia o China podrían ocuparla. Desde su retorno a la presidencia, Trump ha insistido en la anexión o compra de Groenlandia, una región rica en recursos minerales.

La amenaza se produce después de una reunión de alto nivel en Washington esta semana entre representantes de Dinamarca y Groenlandia con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Respuesta europea y tensiones en la OTAN

Como respuesta, Dinamarca reforzó su presencia militar en la isla y logró el apoyo de Alemania, Francia, Reino Unido y otros países europeos para una misión militar conjunta en el territorio ártico. Cabe resaltar, que para este sábado se han convocado manifestaciones en Dinamarca y Groenlandia en protesta contra el plan de Trump.

Trump también planteó dudas sobre el papel de Estados Unidos en la OTAN con respecto a este tema, aunque indicó que Washington está "hablando" con la alianza al respecto. "La OTAN ha estado en comunicaciones con nosotros sobre Groenlandia", declaró a los periodistas, sugiriendo que el futuro apoyo de la alianza podría influir en la relación bilateral.