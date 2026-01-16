Australia refuerza control digital y redes eliminan millones de cuentas de menores

Las principales redes sociales que operan en Australia han comenzado a aplicar restricciones severas para impedir el acceso de menores de 16 años, como parte de una normativa que entró en vigencia en diciembre. En este primer balance, el regulador de seguridad en línea del país informó que cerca de 4,7 millones de perfiles fueron bloqueados o retirados por no cumplir con el requisito de edad mínima.

La legislación australiana obliga a empresas como Meta, TikTok y YouTube a adoptar acciones concretas para evitar que niños y adolescentes mantengan cuentas activas. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas que alcanzan los 33 millones de dólares, lo que ha llevado a las plataformas a acelerar la revisión y depuración de usuarios. Según la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, los primeros resultados evidencian un cambio significativo en la conducta de las compañías.

Control de edad en redes sociales y respuesta de las tecnológicas

Meta detalló que, en las semanas previas a la entrada en vigor de la norma, eliminó cientos de miles de cuentas de menores en Instagram, Facebook y Threads. No obstante, la empresa volvió a insistir en que la verificación de edad debería realizarse desde las tiendas de aplicaciones, con autorización parental, para evitar que los adolescentes se desplacen a otras plataformas menos conocidas.

El organismo regulador reconoció que la verificación precisa de la edad es un proceso complejo y gradual, pero remarcó que las empresas también deben impedir mecanismos de evasión. Aunque aún no se puede afirmar que todas las plataformas cumplan plenamente la ley, las autoridades consideran alentadores los indicios iniciales y sostienen que el objetivo central es reducir riesgos y reforzar estándares culturales de protección infantil en el entorno digital.