EEUU incauta otro petrolero en el Caribe acusado de violar bloqueo al crudo venezolano

La ofensiva marítima de Estados Unidos en el Caribe sumó un nuevo episodio con la incautación de un petrolero señalado por evadir sanciones internacionales, en medio de un escenario geopolítico marcado por tensiones energéticas y decisiones de alto impacto regional.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves el petrolero Verónica en aguas del Caribe por presuntamente violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Según detalló, el abordaje fue ejecutado por un equipo táctico en coordinación con los departamentos de Defensa, Estado y Justicia.

OPERATIVO CONTRA LA “FLOTA FANTASMA”

A través de un mensaje difundido en X, Noem explicó que el buque cisterna había transitado previamente por aguas de Venezuela y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump a los navíos sancionados. La funcionaria aseguró que la acción se realizó “de conformidad con el derecho internacional” y advirtió que no existe forma de evadir la justicia estadounidense.

Este sería el sexto operativo de este tipo desde que la Administración estadounidense intensificó las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe como herramienta de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. La operación se ejecutó horas antes del encuentro de Trump con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.

CONTROL MARÍTIMO

Como parte de la denominada operación Lanza del Sur, Estados Unidos ha reforzado desde agosto su presencia naval y aérea en el Caribe, donde también ha interceptado embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. En los últimos meses, las fuerzas estadounidenses capturaron otros buques como el Marinera, antes Bella 1, además de los petroleros Olina, M/T Sophia, Centuries y Skipper.

Tras la captura de Maduro y su traslado a Nueva York, Trump ha sostenido que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo provenientes de ese país, consolidando el control energético y marítimo como eje central de su estrategia en la región.