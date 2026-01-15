Empresas globales enfrentan el reto de una nueva y acelerada era de competencia

Los líderes empresariales globales enfrentan riesgos crecientes, ya que las divisiones geopolíticas cada vez más profundas, junto con los crecientes desafíos tecnológicos y sociales, continuarán moldeando el panorama empresarial durante los próximos 12 meses. Así lo indican altos directivos de Marsh (NYSE: MRSH), líder global en riesgos, reaseguros y capital, personas e inversiones, y consultoría de gestión, y Zurich Insurance Group (Zurich), una aseguradora global líder en múltiples líneas y proveedora de servicios de resiliencia, al comentar los hallazgos y conclusiones del Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial, publicado hoy. Marsh y Zurich son socios estratégicos del Foro Económico Mundial y miembros de su Junta Asesora de Riesgos Globales.

Mientras que la confrontación geoeconómica, los conflictos armados entre estados, los eventos climáticos extremos, la polarización social y la información falsa e incorrecta fueron identificados por los encuestados como los cinco principales riesgos inmediatos en 2026

Andrew George, Presidente de Specialty en Marsh Risk, comentó: “Las divisiones cada vez más profundas, son el centro de los riesgos sociales que enfrentamos hoy, desde la fragmentación social y la inequidad, hasta el deterioro de la salud y el bienestar. A pesar de la creciente gravedad de estos riesgos globales, los gobiernos se están alejando de marcos establecidos y diseñados para abordar nuestros desafíos compartidos. Como resultado, las sociedades divididas están siendo empujadas más cerca del borde de la inestabilidad social y el aumento del conflicto.”

A largo plazo, los hallazgos del informe subrayan el surgimiento de una nueva era de competencia global, con todos los 33 riesgos —excepto la confrontación geoeconómica— que se prevé aumentarán en gravedad según los líderes empresariales durante los próximos 10 años. Según el informe, el 57% de los encuestados predice un panorama turbulento o tormentoso en la próxima década. La perspectiva a 10 años está fuertemente dominada por los riesgos ambientales y tecnológicos.

Alison Martin, CEO de Life, Health and Bank Distribution en Zurich, dijo: “Los líderes empresariales en las principales economías están profundamente preocupados por las pensiones y la salud pública. Estas brechas amenazan tanto el bienestar de la fuerza laboral como la estabilidad social. Sin embargo, es llamativo que los riesgos sociales —como el deterioro de la salud, la falta de infraestructura pública y las protecciones sociales— apenas se registren en la perspectiva de riesgos a 10 años, aunque sus efectos ya están remodelando nuestro mundo. Si no actuamos con urgencia y colaboración, corremos el riesgo de ignorar las amenazas que podrían definir nuestro futuro.”

Según el informe, los avances en inteligencia artificial (IA) y computación cuántica impactarán significativamente los mercados laborales, las estructuras sociales, la infraestructura y la geopolítica, pudiendo contribuir a ampliar las brechas económicas globales. La infraestructura crítica —expuesta a diversas amenazas, desde el corte de cables submarinos hasta la interrupción de satélites— también requerirá una inversión sustancial para su modernización.

Peter Giger, Director General de Riesgos del Grupo Zurich, añadió: “A pesar de que el clima extremo, los ciberataques y los conflictos geopolíticos representan amenazas crecientes, las interrupciones en la infraestructura crítica ocuparon solo el puesto 23 entre los riesgos globales para la próxima década. Esto es una omisión peligrosa. Desde redes eléctricas sobrecargadas por el calor récord hasta ciudades costeras en riesgo por el aumento del nivel del mar, dependemos de sistemas que están poco preparados y con insuficiente financiamiento. Cuando la infraestructura falla, todo lo demás está en riesgo. Debemos reconocer cuán interconectadas están estas amenazas e invertir ahora para fortalecer la resiliencia antes de que llegue la próxima crisis.”

Andrew George concluyó: “Los avances en IA y computación cuántica están remodelando rápidamente los mercados laborales y la geopolítica, con profundas implicaciones para el empleo, la estabilidad social y la dinámica del poder global. A medida que la automatización y los avances cuánticos se aceleran, el gobierno y las empresas deben trabajar juntos para abordar los desafíos creados por la redundancia de roles, la concentración económica y el potencial de interrupciones sistémicas en la infraestructura crítica y la confianza digital.”

Información adicional

La perspectiva de Marsh y Zurich se basa en los hallazgos de la 21ª edición del Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial. El informe recopiló opiniones de 1,300 expertos y 11,000 líderes empresariales, junto con entrevistas a cientos de especialistas, para evaluar cómo perciben los riesgos a corto, mediano y largo plazo. El Informe de Riesgos Globales es producido por la Iniciativa de Riesgos Globales en el Centro para la Nueva Economía y Sociedad del Foro Económico Mundial.

Lea más análisis sobre el Informe de Riesgos Globales

“¿Cómo pueden las empresas gestionar los riesgos y oportunidades tecnológicos en una era competitiva?” por Andrew George, Presidente de Specialty, Marsh Risk

‘Por qué la infraestructura crítica es una bomba de tiempo’, por Peter Giger, Director General de Riesgos del Grupo Zurich

