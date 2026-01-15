Agente de ICE dispara en la pierna a una persona durante intento de arresto en Mineápolis

Un nuevo episodio de violencia en un operativo migratorio vuelve a colocar a Estados Unidos bajo el foco nacional y reaviva el debate sobre el accionar de los agentes federales.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) disparó e hirió en la pierna a una persona durante un intento de arresto registrado este miércoles en el centro de Mineápolis, informó el Departamento de Seguridad Nacional. Según el comunicado oficial, el individuo —presuntamente un inmigrante indocumentado— se habría resistido a la intervención y agredido violentamente al agente, lo que motivó el uso del arma de fuego.

DÍAS DE TENSIÓN EN MINEÁPOLIS

La Administración del presidente Donald Trump justificó el accionar del agente federal al señalar que la persona implicada habría intentado atacar al oficial con una pala de nieve, en medio de un altercado que involucró a más personas. Desde el Ejecutivo se indicó que el disparo fue efectuado en defensa propia, como respuesta a una amenaza directa durante el operativo.

De acuerdo con reportes de la televisión local, la persona herida sería un ciudadano de nacionalidad venezolana, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Tras el incidente, la zona fue acordonada por decenas de agentes federales, mientras manifestantes exigían la identificación del agente de ICE que accionó su arma, elevando la tensión en el área céntrica.

MUERTE DE RENNE GOOD

El hecho ocurre una semana después de la muerte de Renne Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que fue abatida por otro agente de ICE en la misma ciudad, episodio que provocó miles de manifestaciones a nivel nacional y tensó las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno federal.

Durante el primer año del actual mandato presidencial, ICE intensificó sus operativos de arresto y deportación, registrando varios incidentes con uso de armas de fuego que dejaron muertos y heridos, lo que generó críticas por el uso de fuerza letal y protestas en distintas ciudades de Estados Unidos, con Mineápolis como uno de los principales focos de conflicto.