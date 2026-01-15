Trump destaca a Delcy Rodríguez y redefine su trato con el nuevo poder en Venezuela

El presidente de EE.UU. afirma que mantiene una relación fluida con la presidenta chavista de Venezuela tras una conversación directa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al expresar una valoración positiva sobre Delcy Rodríguez, quien encabeza el gobierno interino de Venezuela, luego de sostener una conversación telefónica con ella. El mandatario calificó el intercambio como productivo y afirmó que la relación bilateral atraviesa un momento favorable, lo que marca un giro frente al tono confrontacional que había mantenido anteriormente contra el régimen de Nicolás Maduro.

Rodríguez confirmó el contacto mediante un mensaje público en el que describió la conversación como respetuosa y extensa. Desde Washington, la vocería oficial de la Casa Blanca también reforzó esa señal, al indicar que el equipo de la dirigente venezolana ha mostrado una actitud de cooperación con Estados Unidos, en un contexto de transición política tras la captura de Maduro y su esposa en un operativo realizado a inicios de enero.

Washington reconfigura su relación con Caracas tras la caída de Maduro

A pesar de haber condenado la intervención militar estadounidense y de insistir en que Maduro sigue siendo el presidente legítimo, Rodríguez ha adoptado una línea diplomática que busca mantener abiertos los canales con Washington. En ese marco, anunció un nuevo rumbo político y aseguró que su administración trabaja bajo principios de respeto internacional. Además, Trump sostuvo que el gobierno interino venezolano se comprometió a suministrar a EE.UU. un volumen significativo de petróleo.

El nuevo escenario ha desplazado parcialmente a la líder opositora María Corina Machado, quien esperaba asumir un rol central tras la salida de Maduro. Trump, no obstante, ha cuestionado su nivel de respaldo interno, aunque aceptó recibirla en la Casa Blanca. La reunión, según el propio mandatario, permitirá evaluar si Machado tendrá algún tipo de participación en el proceso de transición que se abre en Venezuela.