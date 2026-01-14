Estados Unidos suspende trámites de visados a ciudadanos de 75 países: lista incluye a Brasil y Rusia

Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países, una nueva medida del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de migrantes.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró que la decisión afecta a "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables". La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, identificó en la red social X que entre los países afectados se encuentran Brasil, Egipto, Tailandia, Rusia, Irán, Somalia, Haití y Eritrea.

"La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense", agregó el Departamento de Estado en su cuenta oficial.

Visa de turistas o negocios no afectada

La medida no afecta las visas de turista o de negocios, aunque la administración Trump se ha comprometido a revisar el historial de redes sociales de todos los solicitantes como parte de su política migratoria más estricta.

Reducción migratoria

Esta acción se enmarca en un contexto de reducción migratoria sin precedentes bajo el actual gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605 mil personas y que otras 2.5 millones abandonaron el país voluntariamente. Además, el Departamento de Estado ya había revelado el lunes que revocó más de 100 mil visas desde el regreso de Trump a la presidencia, una cifra récord para un año.