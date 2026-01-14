Trump insiste en anexar Groenlandia y sostiene que su control haría a la OTAN más fuerte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la OTAN sería “mucho más eficaz y formidable” si Groenlandia estuviera bajo control estadounidense. El mandatario reiteró su postura a través de un mensaje publicado en Truth Social, donde afirmó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”, reabriendo el debate internacional sobre el futuro de la estratégica isla del Ártico.

Trump sostuvo que el dominio de Groenlandia es una necesidad para la seguridad nacional de Estados Unidos y lo vinculó directamente con la defensa colectiva occidental. Según el jefe de Estado, la isla resulta vital para el despliegue de la denominada “Cúpula Dorada”, un ambicioso sistema de defensa antimisiles desde el espacio que su administración impulsa como parte de su estrategia militar.

ENCUENTRO CLAVE EN WASHINGTON

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron el mismo día en que representantes de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos sostienen su primer encuentro cara a cara en Washington para abordar las intenciones de anexión del territorio. En la reunión participan el canciller danés Lars Løkke Rasmussen, la ministra de Asuntos Exteriores groenlandesa Vivian Motzfeldt y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, cuenta con un estatuto que reconoce el derecho de autodeterminación de su población. Tanto el gobierno danés como las autoridades locales han rechazado las amenazas de anexión, aunque han manifestado disposición a fortalecer la cooperación estratégica con Washington en materia de seguridad y defensa.

ADVERTENCIA GEOPOLÍTICA

Trump insistió en que la OTAN debería liderar el proceso para garantizar que Groenlandia quede bajo la órbita estadounidense, advirtiendo que, de no hacerlo, potencias como Rusia o China podrían ganar influencia en la región. El mandatario subrayó que, sin el poder militar de Estados Unidos, la alianza atlántica no sería una fuerza disuasiva efectiva, reafirmando su visión de liderazgo absoluto de Washington dentro del bloque militar.