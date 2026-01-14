Más de 30 muertos y decenas de heridos deja caída de grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia

Unas 32 personas murieron y más de 60 resultaron heridas este miércoles 14 de enero, luego de que una grúa se derrumbara sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Bangkok y la región noreste de Tailandia.

El accidente ocurrió en Ban Thanon Kot, provincia de Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros de la capital, cuando la grúa, que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre Tailandia y China, cayó sobre el convoy en movimiento, provocando su descarrilamiento y un incendio.

Según el último recuento del Ministerio de Salud tailandés, 31 personas fallecieron en el lugar y una durante el traslado, mientras que 64 resultaron heridas, con 7 de ellas en estado crítico. Los equipos de rescate dijeron a la agencia EFE que "podría haber cinco o posiblemente más personas atrapadas todavía en vagones del tren". En el momento del siniestro, el tren transportaba a 171 pasajeros de los 208 que iniciaron el viaje.

Posibles causas de colapso

La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia atribuyó inicialmente el colapso a "deficiencias de seguridad". Su presidente, Amorn Pimanamas, consideró que el accidente fue "derivado de las deficiencias en las medidas de seguridad en construcciones en áreas públicas", según recogió la cadena pública Thai PBS. El servicio en la vía férrea afectada, que discurre bajo el futuro ferrocarril de alta velocidad, fue suspendido temporalmente.

Piden investigación y continúan labores de rescate

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, urgió a poner en marcha una "investigación completa" del siniestro. El mandatario remarcó que "accidentes así ocurren solamente cuando se cometen negligencias, se saltan pasos o la obra no sigue el diseño aprobado o utiliza material inapropiado". Las autoridades continúan con las labores de rescate y la identificación de las víctimas.