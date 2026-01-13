Bernie Navarro juramentó como nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú

A través de sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos en el Perú anunció la designación de Bernardo "Bernie" Navarro, como su nuevo embajador en territorio peruano, quien fue juramentado en Washington por el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Felicitamos al embajador Bernie Navarro, quien fue juramentado hoy en Washington D.C. por el secretario de Estado, Marco Rubio. Esperamos darle la bienvenida en Lima para continuar fortaleciendo bajo su liderazgo los lazos entre nuestras naciones", se lee en el comunicado de la Embajada.

SOBRE BERNIE NAVARRO

Cabe precisar que el nuevo embajador de EE.UU. en el Perú es fundador y director ejecutivo de Benworth Capital, una empresa dedicada al financiamiento hipotecario, bienes raíces y desarrollo de proyectos comunitarios.

Asimismo, Navarro es licenciado en finanzas internacionales por la Universidad de Miami y cursó un posgrado en Gobierno en la Universidad de Harvard.